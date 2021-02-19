В России вакцинация от коронавируса идет полным ходом. Там прививают уже не группы риска, а всех желающих.

Поскольку в Украине кампания по иммунизации пока не стартовала, многие интересуются - можно ли им сделать прививку в РФ. Пусть даже за деньги.

Сразу ответим: да, такая возможность есть. Причем еще и бесплатно. Но с важными примечаниями.

Где можно сделать прививку от ковида в России

По умолчанию инъекция от коронавируса доступна только россиянам. Исключение для иностранцев сделало только правительство Москвы.

В российской столице работает 15 выездных прививочных пунктов. Туда может прийти без предварительной записи и привиться в порядке живой очереди любой гражданин, в том числе иностранный.

Список таких пунктов с адресами публикуем ниже. График работы - ежедневно с 10.00 до 21.00.

В ГУМе, который находится на Красной площади, нам разъяснили, что инъекцию могут сделать не все иностранцы, а только легально находящиеся в России, причем не по миграционке.

Это значит, что с собой иностранный гражданин должен иметь паспорт и один из таких документов:

регистрация (не путать с миграционной картой, которая выдается на границе),

разрешение на временное проживание,

вид на жительство,

разрешение на работу,

высококвалифированные специалисты (это специальный документ, который оформляется с участием российского работодателя).

Таким образом, украинец не может въехать в Россию и сразу отправиться в пункт вакцинации. Сначала ему нужно зарегистрироваться по месту жительства или пребывания. Ниже показываем образец, как выглядит такая регистрация.

Точных данных о том, где нужно регистрироваться - в Москве или можно где-то еще, нет. Но московская регистрация точно даст право на прививку.

Таким образом, получение регистрации, а за ней - прививки пока выглядит самым простым способом вакцинироваться для украинцев. Если есть возможность организовать регистрацию (а такие услуги в той же Москве оказываются приезжим повсеместно), то в целом процесс будет достаточно быстрым.

Если у вас есть знакомые или родственники, кто может вас зарегистрировать, то это делается бесплатно в течение одного рабочего дня.

Если делать через посредников, то два-три дня, потому что они собирают группу желающих. Стоимость в среднем 1 тысяча рублей (для иностранцев на короткий срок - три месяца). Однако тут есть риск, что деньги возьмут и "кинут". Поэтому если нашли посредников в интернете, то напрашивайтесь идти на регистрацию вместе с ними.

Тест на наличие антител не просят. Достаточно, чтобы у человека было хорошее самочувствие на момент введения препарата (полный список показаний и противопоказаний в России к введению вакцины "Спутник V" - в нашем материале).

Очередь на вакцинацию от коронавируса в ГУМе. Фото: РГ

Как рассказали нам в ТРЦ "Океания", для вакцинации лучше выделять целый день. Так как очередь огромная и пребывание в ней занимает несколько часов. Время, по словам администратора, можно скоротать на катке или в кафе, которое находится сразу возле медицинского пункта.

В ТРЦ "Европейский" говорят, что часто услугой бесплатной вакцинации пользуются англоязычные граждане - члены семей россиян и сотрудники, которые работают в международных компаниях в Москве.

После введения второй дозы вакцины иностранцы, как и россияне, смогут получить на месте "Сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции Covid-19". В документе указываются данные человека, где и когда он иммунизирован, каким препаратом. Выглядит он так:

А если пойти в клинику?

Один из вопросов, который также интересует украинцев, можно ли сделать прививку в российских поликлиниках - государственных или частных?

Украинцы могут сделать прививку от коронавируса в любом регионе РФ в государственной поликлинике лишь в случае, если у них есть вид на жительство. Такая категория имеет право на получение такой же медицинской помощи, как и граждане России. Предварительно надо прикрепиться к поликлинике и получить полис Обязательство медицинского страхования (ОМС, выдается бесплатно).

Вакцинацию от ковида в Москве проводят и в частных клиниках. В сети "Месди" нам рассказали, что вводят инъекции иностранцам, но с тем же перечнем документов, что в выездных пунктах вакцинации. То есть без регистрации или другого разрешительного документа нельзя - на это прямой запрет столичного правительства. Стоимость услуги - от 6900 от 9900 рублей (от 2600 до 3700 гривен). Сюда, помимо самого препарата, входят два осмотра терапевта перед каждым уколом и тест на антитела перед первым введением.

Вакцина вводится в два этапа с перерывом в три недели - это еще одно препятствие для тех, кто не живет в России постоянно, но хочет получить прививку. Приезжать придется дважды.

В приграничных с Украиной Ростовской и Белгородской областях пунктов вакцинации иностранцев по типу Москвы пока нет. По словам чиновников, исключений для украинцев с паспортами "ДНР" и "ЛНР" там тоже нет. Зато жители "республик" с российскими паспортами могут привиться в поликлиниках этих регионов на общих основаниях.

Могут ли украинцы въехать в Россию

Одна из преград для украинцев сделать вакцину от ковида в России - сегодня въезд в РФ разрешен только отдельным категориям иностранцев. Их список, который можем быть полезен украинцам, мы приводим ниже.

дипломаты

пилоты, водители и капитаны

иностранцы - члены семей граждан России

уход за близкими

вид на жительство

переселенцы

лечение в России

граждане Украины с пропиской в "ДНР" и "ЛНР"

спортсмены

технические специалисты

высококвалифицированные специалисты

Таким образом, гражданин Украины с киевской пропиской на данный момент не может въехать в Россию. А вот украинец с паспортом "республик" или пропиской в ОРДЛО в украинском паспорте - может.

Как объяснили нам в Погранслужбе ФСБ в Белгородской области, графа "лечение" не подразумевает введение вакцины от коронавируса.