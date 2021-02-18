У Владимира Зеленского ужесточили риторику о поставках воды в Крым. Представитель президента по делам полуострова заявил, что Украина достроит дамбу, чтобы окончательно закрыть воду для крымчан. Которая, впрочем, и так не поступает через северо-крымский канал.

Такие планы по степени антироссийского пафоса могут поспорить с "лучшими" образчиками времен Порошенко. То есть видимо нынешняя ситуация, когда вода не поставляется без достройки дамбы, Киев уже не устраивает. Нужно, как говорится, "закрепить успех".

Правда, это рождает вопрос - действительно ли Украина, как утверждают у Зеленского, планирует вернуть Крым. Или планы несколько другие.

А ведь сразу после прихода к власти "слуги народа" предлагали возобновить поставки пресной воды Крым. Как и почему поменялась концепция - разбиралась "Страна".

Новая старая дамба

Вчера, 17 февраля, представитель президента Антон Корниевич проинспектировал Северо-Крымский канал в Херсонской области. Именно из него когда-то питался водой полуостров.

С руководством канала Корниевич обсуждал укрепление сооружений, которые препятствуют току воды в Крым. В частности - достройку дамбы, которая "максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым".

То есть сейчас некие объемы воды в канал таки просачиваются, что весьма беспокоит Офис президента.

Вторая функция такой дамбы - это орошение южных районов Херсонской области, которая, к слову, тоже страдает от засухи.

"Позиция однозначна - никакой воды в Крым к деоккупации... Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым, а с другой - позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины", - отчитался представитель Зеленского по итогам встречи с руководством канала.

Также Корниевич и начальник перекрытого канала Сергей Шевченко (на фото справа) радостно сфотографировались на фоне заснеженного русла, как бы знаменуя свою победу над агрессором.

Что же до дамбы, то история этого сооружения такова.

В 2014 году для того, чтобы перекрыть воду в Крым, сделали временную дамбу на 91-километре канала. Как говорили очевидцы, времянка состояла из мешков с песком. И с тех пор шли разговоры о постройке более капитальной дамбы.

Ее и начали строить через год уже на 107-м километре. И, что самое интересное, построили в 2017 году. О чем тогда с помпой сообщалось. Обошлось это сооружение в 1,3 миллиона долларов. Кстати, в нем есть шлюзы, которые позволяют открыть воду в Крым.

О захвате именно этой дамбы говорил бывший командующий США в Европе Бен Ходжес, когда предрекал рывок России из Крыма в Украину "за водой".

Дамба на 107 километре Северокрымского канала. Фото Андрея Клименко

Но дамбу на самом деле строили не потому, что надо было "надежнее запереть" воду в Крым.

Дело в том, что когда Украина закрыла шлюзы для подачи воды на полуостров, проблемы начались и у фермеров сопредельных районов Херсонской области. Они начали испытывать нехватку воды, что для таких засушливых мест является катастрофой.

Когда перекрывали воду в Крым, об этом в запале геополитической борьбы никто не думал. Но по факту дамбу два года строили главным образом, чтобы устранить катастрофу с мелиорацией в регионе. И, чтобы заретушировать этот неприглядный факт, говорили, что, мол, теперь ни одна капля из Днепра не утечет к агрессору.

Как видим, ту же риторику начал эксплуатировать и представитель Зеленского. Правда, тут остается вопрос - что собрались достраивать власти, если сооружение было открыто еще четыре года назад?

Планы по достройке дамбы появились еще при Порошенко. Оказывается, она не функционировала.

В январе 2019 года газета "Голос Украины" сообщила, что этот объект еще не введен в эксплуатацию и не числится на балансе канала. Причина - не построена инфраструктура и подъездные пути к дамбе. Также говорилось, что необходимо забетонировать нижнюю часть сооружения. Стоимость работ оценивали в 40 миллионов гривен.

То есть по факту, открытая в 2017 году, все это время дамба благополучно не работала. И у Зеленского, как видим, обещают эту проблему решить. Но в целом "забота" украинских властей о своих же фермерах очень показательна - страна четыре года не может достроить дамбу, без которой юг Херсонщины задыхается от засухи.

При этом свои заявления представитель президента сопроводил "клятвами" о том, что до возвращения Крыма воду полуостров не получит. Как, видимо, и херсонские крестьяне.

Реакция в Крыму и России

На заявления Антона Корниевича отреагировал глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов.

"Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины. Поэтому крымчан вся эта бандеровская "самодеятельность" на сопредельной территории абсолютно не волнует", - заявил он.

Замглавы "Госсовета Крыма" Владимир Бобков заявил, что строительство дамбы - это растрата денег: "Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь ещё хочет впустую потратить средства".

В пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина заявили, что Крым водой обеспечат.

"В Крыму и Севастополе проводится комплекс мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения региона. План долгосрочный - до 2024 года -, но уже сейчас можно сказать, проблем с водой у крымчан не будет", - заверил Хуснуллин.

Ранее он говорил, что водой за счет артезианских скважин обеспечен Севастополь. Также вице-премьер рассказал о планах: "В ближайшие месяцы будут завершены строительство водозабора из реки Бельбек и водовод с Бештерек-Зуйского месторождения".

Кто при Зеленском говорили о подаче воды в Крым



Интересно, что изначально у Зеленского не исключали, что будут продавать воду в Крым.

Осенью 2019 года об этом заговорил глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов. Он высказал идею продажи воды в аннексированный Крым. Но уже в феврале 2020 от нее отказался, заявив, что вопрос больше не поднимался.

"Когда мы ищем источники, как политики или бюджетный комитет, мы ищем возможности (наполнения бюджета – Ред.), это были поиски возможностей и все, без каких-либо привязок к каким-либо действиям. Не было никаких расчетов, не было ничего, была просто идея. Сейчас этот вопрос не обсуждается, в принципе", – сказал он в свое оправдание.

Правда, тему "слуги" не оставили. В прошлогоднем феврале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был согласен пустить воду в Крым - в обмен на уступки президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Он акцентировал на том, что это его личная позиция.

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины... Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Прямой" 11 февраля 2020 года.

После этих заявлений (и поднявшегося вокруг них шума) новый на тот момент глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг такие намерения. В то же время было понятно, что некие торги с Россией по этому поводу идут - иначе сложно объяснить, почему "слуги" начали эту тему вообще подымать.

Но уже летом в этой истории поставили точку. В августе 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может "открыть кран" только в случае гуманитарной катастрофы в Крыму. Но видимо речь шла о бутилированной воде, а не по каналу.

"С точки зрения промышленного снабжения, сегодня есть ряд ограничений, начиная от физических, от того, что Крымский канал перекрыт и уже не одно расследование журналисты провели, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, завершая тем, что мы не будем поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз. Это невозможно", - заявлял тогда Шмыгаль.

Разговоры о воде в Крым важны не сами по себе, а как маркер того, на каком уровне находятся отношения с Россией. Которые Владимир Зеленский обещал наладить (хотя бы по вопросам Донбасса и остановки войны).

Поставки воды в Крым явно очень важны для России. И возобновление их наверняка было одним из элементов урегулирования не только по Донбассу, но и по другим вопросам (к примеру, газовым).

Как видим, если в первые полгода президентства Зе такие шансы еще просматривались, то уже с лета окно возможностей оказалось, судя по всему, закрыто. И нынешняя "дамбо-перемога" только знаменует, что надежды договориться с Кремлем при Зеленском - и тем самым выйти из затяжного конфликта с огромным соседом - рушатся окончательно.