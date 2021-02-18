Служба безопасности Украины проводит проверки телеканала "1+1", с целью проверить, кто и какого характера влияние оказывает на информационную политику данного телеканала.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Проводится комплексная проверка по "1+1", в том числе СБУ, в связи с обязательным раскрытием основных бенефициаров телевещателей. Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций", - сказал Подоляк.

Кроме того он отметил, что у телеканала есть интересные расследования и он "играет в политику". Однако, по мнению Подоляка, "1+1" является нормальным медийным каналом для конкурентной среды, и никаких проблем с функционированием канала он не видит.

Отметим, что контрольный пакет акций телеканала 1+1 принадлежит Игорю Коломойскому. В тоже время небольшой пакет акций (около 8%) принадлежит жене Виктора Медведчука Оксане Марченко. Ранее Нацсовет после своей проверки не увидел в этом никаких нарушений.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против депутата Тараса Козака и и его активов - телеканалов NewsOne, Zik и 112. "Страна" следила за реакцией Украины и всего мира на закрытие телеканалов.

Также сообщалось, что Зеленский обещал не закрывать телеканал "Наш".