В ТикТоке появилось видео, на котором несовершеннолетняя девушка из Киева Лиза Леоненко рассказывает о своем негативном отношении к украинскому языку и к людям, которые на нем разговаривают. Слова 15-летней школьницы вызвали бурную реакцию в соцсетях.

Видео из ТикТока Лизы Леоненко опубликовал в Фейсбуке Игорь Колесник.

В своем ролике девушка рассказывает, что ненавидит государственный язык. "Да всрал@cь мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать", - заявила юная блогерша.

Кроме того она заявила, что не будет дружить с теми людьми, которые разговаривают на украинском. "Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание... Поэтому, маленькие патриотики со своей залупы и своих сел, отъ@битесь от меня....Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят на русском и никого это не @бет", - подытожила школьница.

После этого девушка опубликовала ещё несколько роликов, где заявила, что "ничего не должна ни Украине, ни языку", однако некоторые из них она уже успела удалить.

В Фейсбуке Игоря Колесника также были обнародованы данные девочки и ее родителей, после чего в их сторону посыпались угрозы и оскорбления. Хейтеры пишут на украинском языке. Некоторые из них призывают девушку разыскать и "перевоспитать".

"Кинь страницу родителей этой тупой курицы. Пообщаемся с ними...", - написал пользователь Ярослав Гылук.

"А где это существо проживает? Нужно перевоспитать однозначно", - добавил в комментариях Константин Хмара.

Светлана Бойко добавила: "Какое говно... так бы и заехала по м@рде".

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