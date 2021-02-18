Законопроект о внесении изменений к закону о Национальном антикоррупционном бюро авторства Кабинета министров открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее независимости. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщают в НАБУ, после детального анализа поданного в Раду законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" антикоррупционеры обнаружили ряд ключевых угроз, "следствием воплощения которых станет потеря реальной возможности НАБУ противодействовать и разоблачать топ-коррупцию в Украине".

В НАБУ опасаются, что "контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает правительство, которое, кроме трех представителей от себя, назначает еще троих из списка, представленного донорами. Однако окончательное решение - за Кабмином, высшее звено которого составляют лица, подследственные НАБУ.

Окончательное решение по составу комиссии внешнего контроля по проведению ежегодной независимой оценки (аудита) также полностью отдается Кабинету министров.

Также в бюро добавляют, что изменение статуса НАБУ - с правоохранительного на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом - влечет за собой вопрос решения трудовых отношений с сотрудниками НАБУ, которые отобраны на должности по результатам открытого конкурса.

В НАБУ считают вероятным то, что реорганизацию могут использовать как повод для изменения кадрового состава.

"Итак, вместо консолидации усилий в борьбе с топ-корупцией, мы еще раз стали свидетелями очередного объединения властного ресурса для борьбы с НАБУ. Однако все же не оставляем надежд на готовность к конструктивной дискуссии, уже в Верховной Раде, и принятия взвешенного решения в интересах общества. Со своей стороны НАБУ готово присоединиться к этой дискуссии", - говорится в сообщении антикоррупционного ведомства.

Напомним, в проект внесена правка, которую трактуют как возможность для увольнения действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. "Страна" подробно писала об этом в материале "Почему хотят уволить главу НАБУ и проголосует ли за это Рада".

Также мы сообщали, что генпрокурор отменила допрос директора НАБУ Артема Сытника.