В Офисе президента пока не видят оснований после 112, NewsOne и Zik закрывать другие каналы, хотя идеология некоторых "выглядит очень странно".

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами (Виктора - Ред.) Медведчука и теми же каналами "Прямой", 5-й (эти два канала принадлежат экс-президенту Петру Порошенко - Ред.), "Наш" и т.д. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно…", - сказал Михаил Подоляк.

По мнению Подоляка, несмотря на это, такие каналы на положение дел в государстве не влияют.

"Тем не менее, несмотря на то, что это идеологически выглядит странно, политически выглядит бесполезно, с точки зрения влияния на то, куда государство должно двигаться и развиваться, вообще никакого влияния не оказывает, - но это не история каналов Медведчука, в любом случае", - сказал Подоляк.

Также, по его словам, три закрытых канала - это "история финансирования со стороны страны-агрессора и незаконных военных образований на оккупированном Донбассе".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал не закрывать телеканал "Наш".

Впрочем, после этого Нацсовет назначил проверку канала "Наш" из-за программы с Азаровым.