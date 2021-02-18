Общественная организация "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога", учредителями которой являются помощники народных депутатов из "Слуга народа" Ивана Шинкаренко и Александра Ткаченко, в феврале подписала контракт с американскими лоббистами из компании Finsbury Glover Hering.

В документе закреплена договоренность о предоставлении лоббистами услуг по "стратегическому консультированию и поддержке" общественной организации и партии "Слуга народа" с целью "налаживания отношений Украины с Соединенными Штатами и странами ЕС", сообщает журналистский проект "Схемы".

Услуги американских специалистов обойдутся заказчикам в 50 тысяч долларов в месяц (почти 1,4 млн грн по курсу), сделка продлится до конца года. В случае ее полного выполнения сумма составит 550 тысяч долларов (почти 15,4 млн гривен по курсу). Соответствующие документы обнародованы на сайте Минюста США. "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" в свою очередь берет на себя все внеплановые расходы, связанные с транспортом, питанием, проживанием, организацией конференц-связи и тому подобное.

Также согласно контракту, лоббисты должны будут "обеспечить правительственные отношения" и предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку общественной организации и политической партии "Слуга народа" для содействия диалогу, обмену и другим взаимодействиям между членами украинского парламента и их коллегами и другими должностными лицами в США и международными организациями". Кроме того, договор предусматривает "лоббирование, продвижение, подготовку и распространение информационных материалов".

Примечательно, что организация "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" была создана в конце декабря 2020 года, за месяц до подписания контракта с лоббистами. Согласно данным Минюста США, она финансируется "украинскими частными лицами и коммерческими структурами", а ее учредителями являются помощники народных депутатов от "Слуги народа" Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко - Павел Великоречанин и Станислав Костюченко соответственно.

Какой-либо публичной информации о деятельности организации нет. Известно, что она зарегистрирована на улице Круглоуниверситетской, 7 в Киеве. Еще одним адресом указан КВЦ "Парковый" в столице, где расположен офис партии "Слуга народа".

По данным журналистов, американская лоббистская компания insbury Glover Hering была образована в результате слияния трех компаний. С одной из них, Glover Park Group, в 2014 году сотрудничала компания VISA в связи с финансовыми ограничениями, наложенными на Россию в рамках американских санкций. Также известно, что в 2009 году Грузия нанимала Glover Park Group для налаживания контактов с американскими конгрессменами и помощи с позиционированием в СМИ, в том числе, и тогдашнего президента Михаила Саакашвили.

Примечательно, что в 2007 году услугами этих лоббистов пользовалась и партия Юлии Тимошенко. Тогда услуги обошлись ей в сумму не менее 30 тысяч долларов (около 840 тысяч гривен по курсу).

Информацию о сотрудничестве "слуг народа" с американскими лоббистами прокомментировал нардеп Иван Шинкаренко.

"Единственное, что я знаю, что там есть какая-то общественная организация, потому что Станислав (Костюченко - Ред.) ее возглавляет, это максимум что мне известно. Чем занимается, не знаю. Он мне говорил, что он или возглавляет, или учреждает эту организацию. Я ему сказал, "это не мое дело, можешь делать по закону, поэтому, пожалуйста, если хочешь делать какую-то организацию, делай - это не мое дело". А чем она занимается, кто финансирует, какие вопросы на повестке дня и т.п. - этой информации, к сожалению, я не имею", - заявил депутат.

В свою очередь нардеп Ткаченко, как и его помощник Великоречанин, на просьбу журналистов прокомментировать информацию о сотрудничестве с лоббистами пока не ответил.

Через некоторое время после публикации материала помощник депутата Станислав Костюченко прислал журналистам комментарий.

"Общественная организация "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" является неприбыльной организацией, которая стремится улучшить отношения Украины с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и другими демократическими странами. В этот критический момент для Украины, Общественная организация "Центр трансатлантической взаимодействия и диалога" привлекла FGH Holdings с целью адвокации важных вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины и экономической независимостью. Общественная организация "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" будет собирать средства из частных источников для осуществления текущей деятельности. Наши последователи и партнеры - это небезразличные украинцы, которые готовы поддержать нашу деятельность и страну на пути евроинтеграции. Мы не планируем привлекать деньги от крупного бизнеса, олигархов и транснациональных компаний", - говорится в ответе Костюченко.

В свою очередь аналитик общественного движения "Чесно" Игорь Фещенко рассказал о двух способах, которыми можно легально оплатить услуги лоббистов.

"Первый - партия с собственного счета платит за конкретные услуги и декларирует сколько заплатила, когда, кому и тому подобное. В финансовом отчете мы будем видеть, кто финансировал партию, а следовательно, и за чей счет осуществлялись расходы. Второй способ - за такие услуги может заплатить постороннее физическое или юридическое лицо. В таком случае партия так же должна декларировать такие расходы, поскольку закон это трактует как спонсорский взнос в виде товаров, работ и услуг. В таком случае должно быть в отчете указано, кто платил, кому, сколько и за что" - заявил эксперт.

При этом по данным "Схем", узнать о том, платила ли партия "Слуга народа" общественной организации "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" деньги за услуги американских лоббистов можно было бы из отчета партии за 4 квартал 2020 года. Однако на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции он до сих пор не опубликован.

Причиной этому стали изменения в закон "О политических партиях в Украине", из-за чего представление отчетов было перенесено после окончания карантина.

"То есть, чем дольше продлится карантин, тем дольше партии не будут подавать финансовые отчеты", - заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Напомним, в 2019 году издание The New York Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский активно пользуется услугами лоббистских компаний США, чтобы нормализовать отношения с Белым домом и добиться расположения тогдашнего главы государства Дональда Трампа.

Ранее мы писали, что лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о своей работе в пользу президента Украины Владимира Зеленского.