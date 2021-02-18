Украину нельзя назвать дружественным России государством. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга в четверг, 18 февраля, сообщает ТАСС.

"Украина - это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - заявил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Украина с того момента, как там "произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран".

Напомним, что 8 февраля спикер Кремля назвал Украину "частью русского мира", для защиты которого Москва планирует применять средства "мягкой силы".

Ранее "Страна" писала о том, что Путин заявил, что Запад пытается заставить Россию платить за их геополитический проект в Украине.

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