В частном домохозяйстве в поселке городского типа Клавдиево-Тарасово, Киевской области, обнаружен и лабораторно подтвержден вирус птичьего гриппа. В связи с этим введен карантин, применено зонирование и введены ограничения.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Киевской области в четверг, 18 февраля.

"В буферную зону (защиты) попали территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом 3 км, в которую включены населенный пункт пгт Клавдиево-Тарасово", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зону наблюдения (надзора) попала территория в радиусе 10 км. В нее включены следующие населенные пункты Киевской области:

с. Пороскотень,

с. Новая Гребля,

с. Вабля,

с. Пилиповичи,

пгт Бородянка,

пгт Немешаево,

пгт Бабинцы,

с. Буда,

с. Микулича,

с. Здвижевка,

с. Диброва,

с. Козинцы,

с. Дружеская Бучанского (Бородянского) района,

с. Красная Горка,

с. Плахтянка Бучанского (Макаровского) района,

с. Мироцкое Бучанского (Киево-Святошинского),

часть территории пгт Ворзель ограниченная ул.Белостоцких и ул.Пушкина Бучанского района Киевской области.

предприятие по содержанию и убою птицы ООО "Производственно-торговая компания "Ранко" (с. Бабинцы).

"Сейчас Главным управлением Держпродспоживслужбы в Киевской области принимаются меры по локализации и недопущению распространения заболевания в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и ликвидации гриппа птицы и утвержденного Плана мероприятий по ликвидации заболевания гриппа птицы в домохозяйстве", - объяснили в ведомстве.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой летальностью. Гриппом может болеть птица любого возраста, а смертность при заболевании достигает 80-100%. Также птичьим гриппом могут болеть люди, одновременная циркуляция человеческих типов вирусов гриппа (H1N1, H3N2, H2N2) и высокопатогенных штаммов птичьего гриппа (H5N1, H7N3) может привести к образованию пандемического варианта вируса птичьего гриппа H5N1, который опасен для людей.

Напомним, в декабре прошлого года в Египте начали вводить режим ЧС из-за вспышек птичьего гриппа.

Также сообщалось, что 7 декабря Украина сообщила о вспышке птичьего гриппа среди дворовых птиц