В поселке Клавдиево-Тарасово Киевской области обнаружен птичий грипп. Фото: freeimg

В частном домохозяйстве в поселке городского типа Клавдиево-Тарасово, Киевской области, обнаружен и лабораторно подтвержден вирус птичьего гриппа. В связи с этим введен карантин, применено зонирование и введены ограничения.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Киевской области в четверг, 18 февраля.

"В буферную зону (защиты) попали территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом 3 км, в которую включены населенный пункт пгт Клавдиево-Тарасово", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зону наблюдения (надзора) попала территория в радиусе 10 км. В нее включены следующие населенные пункты Киевской области:

  • с. Пороскотень,
  • с. Новая Гребля,
  • с. Вабля,
  • с. Пилиповичи,
  • пгт Бородянка,
  • пгт Немешаево,
  • пгт Бабинцы,
  • с. Буда,
  • с. Микулича,
  • с. Здвижевка,
  • с. Диброва,
  • с. Козинцы,
  • с. Дружеская Бучанского (Бородянского) района,
  • с. Красная Горка,
  • с. Плахтянка Бучанского (Макаровского) района,
  • с. Мироцкое Бучанского (Киево-Святошинского),
  • часть территории пгт Ворзель ограниченная ул.Белостоцких и ул.Пушкина Бучанского района Киевской области.
  • предприятие по содержанию и убою птицы ООО "Производственно-торговая компания "Ранко" (с. Бабинцы).

"Сейчас Главным управлением Держпродспоживслужбы в Киевской области принимаются меры по локализации и недопущению распространения заболевания в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и ликвидации гриппа птицы и утвержденного Плана мероприятий по ликвидации заболевания гриппа птицы в домохозяйстве", - объяснили в ведомстве.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой летальностью. Гриппом может болеть птица любого возраста, а смертность при заболевании достигает 80-100%. Также птичьим гриппом могут болеть люди, одновременная циркуляция человеческих типов вирусов гриппа (H1N1, H3N2, H2N2) и высокопатогенных штаммов птичьего гриппа (H5N1, H7N3) может привести к образованию пандемического варианта вируса птичьего гриппа H5N1, который опасен для людей.

Напомним, в декабре прошлого года в Египте  начали вводить режим ЧС из-за вспышек птичьего гриппа.

Также сообщалось, что 7 декабря Украина сообщила о вспышке птичьего гриппа среди дворовых птиц 

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