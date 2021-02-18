В Клавдиево-Тарасово под Киевом обнаружили птичий грипп. В поселке введен карантин
В частном домохозяйстве в поселке городского типа Клавдиево-Тарасово, Киевской области, обнаружен и лабораторно подтвержден вирус птичьего гриппа. В связи с этим введен карантин, применено зонирование и введены ограничения.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Киевской области в четверг, 18 февраля.
"В буферную зону (защиты) попали территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом 3 км, в которую включены населенный пункт пгт Клавдиево-Тарасово", - говорится в сообщении.
Кроме того, в зону наблюдения (надзора) попала территория в радиусе 10 км. В нее включены следующие населенные пункты Киевской области:
- с. Пороскотень,
- с. Новая Гребля,
- с. Вабля,
- с. Пилиповичи,
- пгт Бородянка,
- пгт Немешаево,
- пгт Бабинцы,
- с. Буда,
- с. Микулича,
- с. Здвижевка,
- с. Диброва,
- с. Козинцы,
- с. Дружеская Бучанского (Бородянского) района,
- с. Красная Горка,
- с. Плахтянка Бучанского (Макаровского) района,
- с. Мироцкое Бучанского (Киево-Святошинского),
- часть территории пгт Ворзель ограниченная ул.Белостоцких и ул.Пушкина Бучанского района Киевской области.
- предприятие по содержанию и убою птицы ООО "Производственно-торговая компания "Ранко" (с. Бабинцы).
"Сейчас Главным управлением Держпродспоживслужбы в Киевской области принимаются меры по локализации и недопущению распространения заболевания в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и ликвидации гриппа птицы и утвержденного Плана мероприятий по ликвидации заболевания гриппа птицы в домохозяйстве", - объяснили в ведомстве.
Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой летальностью. Гриппом может болеть птица любого возраста, а смертность при заболевании достигает 80-100%. Также птичьим гриппом могут болеть люди, одновременная циркуляция человеческих типов вирусов гриппа (H1N1, H3N2, H2N2) и высокопатогенных штаммов птичьего гриппа (H5N1, H7N3) может привести к образованию пандемического варианта вируса птичьего гриппа H5N1, который опасен для людей.
Напомним, в декабре прошлого года в Египте начали вводить режим ЧС из-за вспышек птичьего гриппа.
Также сообщалось, что 7 декабря Украина сообщила о вспышке птичьего гриппа среди дворовых птиц