Российский активист Петр Давыдченко заявил, что собирается съесть живую летучую мышь у главного входа в Европарламент. В четверг, 18 февраля, в полдень по местному времени (в 13:00 по Киеву - Ред.), мужчина проведет демонстрацию поедания в знак протеста против того, что, по его словам, является несправедливым распространением вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает иностранное издание The Brussels Times.

Активист и артист не впервые готовит провокационные демонстрации, в том числе поедание живых летучих мышей.

"Big Pharma потратила миллионы долларов на лоббирование Европейского парламента во время пандемии коронавируса. Для ЕС прибыль важнее людей", - сказал Давыдченко.

В сообщении, отправленном в город для печати, он цитирует отчет Economist Intelligence Unit, согласно которому беднейшие страны мира не получат доступ к вакцине еще долго.

Давыдченко, который был арестован во многих странах за демонстрации, сказал, что его действия являются частью шестимесячного проекта по созданию собственной вакцины против коронавируса. Эта работа будет представлена ​​с 20 февраля по 23 апреля в музее BPS2 в Шарлеруа, где представлены современные экспонаты, а также семинары и мероприятия.

"Принимая кровь животного, которое стало символом происхождения Covid-19, я стремлюсь создать свою собственную вакцину против этой болезни и получить иммунизацию не только против коронавируса, но и против корпоративной жадности, управляющей действиями крупных фармацевтических компаний", - сказал Давыдченко.

Как известно, по одной из теорий коронавирус появился из-за съедения живой летучей мыши.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые установили, что кошки и собаки не могут быть переносчиками коронавирусной инфекции.

Между тем "Страна" информировала, что коронавирус весьма часто находят в популяциях норок - как живущих на фермах, так и диких.