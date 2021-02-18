За прошлые сутки в Украине обнаружили 6 237 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель за месяц. В Киеве также наблюдается скачок в суточном приросте пациентов: Covid-19 вчера нашли у 513 жителей столицы, предыдущий раз более 500 новых случаев заражения выявляли 23 января.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом и мэром Киева Виталием Кличко.

В предыдущие дни в Украине число новых случаев коронавируса было значительно меньшим. 17 февраля сообщалось о 4 286 новых пациентах, 16-го - о 3 143, 15-го - о 2 332. По данным СНБО, последний раз о более 6 000 новых инфицированных сообщалось 16 января, тогда в Украине выявили 7 729 новых пациентов.

Киев по итогам 17 февраля оказался на третьем месте по новым случаям Covid-19 среди всех регионов. За день коронавирус обнаружили у 513 жителей столицы. В предыдущий раз более полутысячи случаев обнаруживали 23 января: тогда сообщалось о 536 новых пациентах.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, общее число случаев коронавируса в столице достигло 133 347. Из них 2 557 оказались летальными (+11 за сутки). 90 140 киевлян уже преодолели болезнь (+713).

Среди новых пациентов:

277 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,

220 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет,

11 девочек в возрасте от 1 года до 17 лет,

5 мальчиков от 8 до 16 лет.

За сутки в больницы доставили 78 пациентов. Больше всего случаев заболевания вчера обнаружили в районах: Дарницком (94), Днепровском (93) и Голосеевском (82).

Напомним, в Ивано-Франковской области Covid-19 нашли почти у 800 человек, в пяти регионах меньше ста новых пациентов.

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