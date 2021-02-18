Лидер ритейлерского украинского рынка Fozzy Group запросил у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) разрешение на покупку активов ритейлерской группы "Фуршет".

Об этом свидетельствует повестка дня АМКУ на четверг, 18 февраля.

"О предоставлении разрешения ООО "Сильпо-Фуд" на непосредственное получение контроля над активами - объектами недвижимости, оборудованием и товарными остатками, которые в совокупности обеспечивают осуществление розничной торговли преимущественно потребительскими товарами повседневного спроса и находятся у группы "Фуршет" на праве собственности и праве пользования", - говорится в сообщении.

Хозсуд Днепропетровской области 18 января 2021 года открыл производство по делу о банкротстве дочернего предприятия "Ритейл Центр", владеющего сетью супермаркетов "Фуршет", ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедуру распоряжения имуществом должника.

Сеть супермаркетов "Фуршет" - вторая по величине после Fozzy Group. В сеть входят 25 магазинов в различных регионах страны, в том числе 11 в Киеве. Единственным акционером компании является ЧАО "Anthousa Limited" (Великобритания) с уставным капиталом два миллиона гривен, Набсовет которой возглавляет депутат Киевсовета Игорь Баленко.

Fozzy Group - один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.

Ранее мы писали, что австрийская компания Rewe International AG решила продать сеть супермаркетов Billa. После чего в декабре прошлого года продуктовый ретейлер Novus полностью выкупил 100% долю предприятия "Билла-Украина", развивающего сеть супермаркетов Billa. Операционный директор "Новус Украина" Алексей Панасенко рассказал, что менее чем за год нужно провести ребрендинг и перевести все магазины Billa под вывеску Novus.