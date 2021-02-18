В кулуарах Верховной Рады произошла перепалка между журналистом Русланом Коцабой, который провел почти полтора года в заключении по обвинению в государственной измене, и экс-участником АТО в составе "Азова", сторонником экс-президента Петра Порошенко Андреем Дзындзей.

В начале Дзындзя перебил Коцабу, когда тот брал комментарий у народного депутата из фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, после чего начал требовать, чтобы журналист покинул Раду.

Также сторонник Порошенко обозвал Коцабу "чучелом" и "пропагандистом", после чего конфликт завершился.

Напомним, Руслан Коцаба стал известен благодаря своему призыву к украинцам не брать повестки и не идти в армию. Этот ролик на YouTube посмотрели полмиллиона человек, тогда как сам автор в начале 2015 года был арестован и отдан под суд, который уже 14 июля 2016 года снял с него все обвинения.

Ранее мы писали о том, как в январе этого года на журналиста Руслана Коцабу под судом в Коломые напал "Правый сектор".