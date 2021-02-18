На сегодня число жителей неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей, которые получили паспорта РФ, превысило 600 тысяч человек.

Об этом со ссылкой на начальника ГУ МВД России по Ростовской области Олега Агаркова сообщает "Интефакс".

"На сегодняшний день - уже 639 тысяч человек", - заявил Агарков.

Напомним, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что по состоянию на конец 2020 года 300 тысяч жителей неподконтрольных территорий Донбасса получили российские паспорта.

Также мы писали о том, что всего в 2020 году 409,5 тысячи украинцев получили российское гражданство. Это на 110 127 человек больше, чем годом ранее, и почти в пять раз больше, чем два года назад.

"Страна" разбиралась, почему жители Украины начали чаще получать российское гражданство.