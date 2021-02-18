В ходе заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности в среду, 17 февраля, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что оправдательные приговоры являются большой проблемой для правоохранительной системы.

"Оправдательные приговоры - это стыд для прокуроров. Это вопрос, на который нужно обращать внимание", - сказала Венедиктова.

Она также привела данные, согласно которым, в 2020 году украинские суды вынесли 687 оправдательных приговоров, а в 2019 - 920.

"Еще больший стыд - это оправдание по реабилитирующим основаниям. У нас, если не ошибаюсь, в 2020 году было 347 оправдательных приговоров именно по причине отсутствия состава правонарушения или отсутствия надлежащих доказательств вины. Что мы с этим делаем? Я поднимаю эти вопросы на коллегии с руководителями областных прокуратур. По каждому оправдательному приговору в Офисе Генпрокурора и областных прокуратурах проводятся совещания", - рассказала генпрокурор.

Венедиктова напомнила, что за ненадлежащее выполнение обязанностей прокуроров могут привлекать к дисциплинарной ответственности.

Видео: YouTube/ Комитет по вопросам правоохранительной деятельности

Напомним, сегодня Венедиктова также выступила с отчетом в пленарном зале Верховной Рады.

Ранее СМИ сообщали о том, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которую президент Владимир Зеленский обещал уволить в случае отсутствия серьезных результатов ее работы до конца 2020 года, категорически отказывается уходить в отставку.