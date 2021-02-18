Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о нескольких открытых производствах в отношении НАК "Нафтогаз Украины", в частности, после его недавней проверки Государственной аудиторской службой. По ее словам, информацию об этих делах обнародуют, как только появятся результаты следствия.

Об этом она сообщила в ходе выступления в Верховной Раде в четверг, 18 февраля.

"Следствие у нас продолжается. Эти дела для нас не являются какими-то неизвестными. Они заслушиваются раз в две недели. Как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будет информация на сайте Офиса генерального прокурора", - сказала Венедиктова.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев еще в начале октября 2020 года сообщил о возбуждении уголовного производства по факту деятельности менеджмента НАК. По его словам, руководство подозревают в госизмене. Председатель правления также сказал, что сбился со счета уголовных дел по "Нафтогазу".

Также мы рассказывали, что НАБУ начало расследовать растрату средств и мошенничества в "Нафтогазе".