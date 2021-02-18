"Укрзализныця" уже назначает дополнительные поезда к 8 Марта. Они будут курсировать в сам праздничный день, накануне и после него по самым популярным направлениям: в Киев, Одессу и Западную Украину.

Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает пресс-служба компании.

"Самое популярное сейчас направление, которое является самым легким способом добраться до Буковеля, пополнится поездом №43 Киев - Ивано-Франковск. 5 и 9 марта он будет отправляться из Киева в 19:06 и прибывать в Ивано-Франковск в 05:43 следующих суток. Из Ивано-Франковска отправление назначено на 4 и 8 марта в 21:55 с прибытием в Киев в 08:48", - сообщили в "Укрзализныце".

Кроме этого назначены и такие дополнительные поезда:

№235 Киев-Ужгород. 5 и 7 марта в направлении Ужгорода, 6 и 8 марта - в сторону столицы. Отправление из Киева в 20:28, прибытие в Ужгород - в 11:58 следующего дня. Отправление из Ужгорода - в 18:10, прибытие в Киев - на 8:40.





№168 Львов-Одесса. 8 марта . Отправление из Львова в 09:40, прибытие в Одессу - в 20:56, в обратном направлении отправление из Одессы в 9:37 и прибытие во Львов в 21:05.





№136 Одесса-Черновцы. С отправлением 3, 5, 7 и 9 марта в Черновцы, в Одессу - 4, 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 16:39, прибытие в Черновцы в 10:00. В обратном направлении отправление в 15:35 и прибытие в Одессу в 10:01.





№249/250 Киев-Черновцы. Отправление из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09, прибытие в Черновцы в 08:15. В обратном направлении с отправлением 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытием в Киев в 12:30.





№197/198 Киев-Ковель. 8 марта, отправление из Киева в 06:19 и прибытие в Ковель в 14:48. Из Ковеля отправление назначено на 11:27, а прибытие в столицу планируется в 20:45.





№72 Киев-Запорожье. Отправление в Запорожье 5 и 9 марта, в Киев - 4 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:20, прибытие в Запорожье в 07:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19:47 и прибывать в Киев в 07:04.





№779/780 Сумы-Киев-Винница. 5 и 8 марта, отправление из Сум в 05:26, прибытие в Винницу в 13:11. В обратном направлении отправление из Винницы в 13:46, прибытие в Сумы в 21:47.

Напомним, "Страна" писала о том, что в поездах "Укрзализныци" появится Wi-Fi.

Также мы сообщали, что в этом году цена билетов на поезда в Украине вырастет на 22 процента.