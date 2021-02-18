Депутат Киевсовета Константин Богатов, которого фракция "Голоса" в Киевском городском совете решила исключить из своего состава из-за драки с комиком, осудил коллег за такое решение, обвинив их в том, что они "выстрелили ему в спину". Также он заявил, что набросился на стендапера за то, что тот оскорбил его проект - кинотеатр "Братислава".

Об этом Богатов заявил в видеообращение, которое он обнародовал в Facebook.

"Три дня медийщики "Голоса" не рекомендовали мне выходить в эфир и давать комментарии журналистам, а как же мне хотелось рассказать свою точку зрения о происходящем... Вся эта история началась с оскорбления молодым стендапером кинотеатра "Братислава", моего детища, проекта, в который я вложил силы, время, душу. Да, я не сдержался, я вспылил. В этом конфликте мы проиграли медийно молодым, но талантливым ребятам. К сожалению, партия "Голос" проиграла в квадрате: сначала медийно, а потом сдав своих. Сейчас им кажется, что они отыграли какие-то очки, но нет. Ребята, вы не меня потеряли, вы уважение к себе потеряли..." - заявил Богатов.

Ролик он записал в центре Киева - на улице Институтской. Константин Богатов рассказал, что против него выдвигались претензии по поводу того, что он русскоязычный. В связи с этим он заявил, что был участником Майдана, поэтому он имеет право говорить на русском языке.

"Да, мне на стендапе закидывали, что я русскоязычный. Так вот, чтобы ты, стендапер, разговаривал в "Братиславе" на украинском языке, а не жил по мовным законам Кивалова... я на этом месте кровь пролил. И еще сотни таких как я. А кто-то жизнь отдал. Я имею в право в этом городе разговаривать по-русски. Я тогда не знал, что твой стендап украиноязычный будет обычным грязным русским матом, но обратно не отмотать", - сказал Богатов.

Напомним, драка Богатова с комиком Владом Капицей произошла 14 февраля. Депутат разбил стендаперу очки прямо во время концерта. По словам Капицы, Богатов набросился на него из-за мата, звучавшего во время выступления.

Также мы писали о том, что 17 февраля фракция "Голоса" в Киевском городском совете из-за этой драки решила исключить из своего состава депутата Константина Богатова. Мандат он сдавать отказался, поэтому его отберут принудительно.