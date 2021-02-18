В Ивано-Франковской области Covid-19 нашли почти у 800 человек, в пяти регионах меньше ста новых пациентов
В Украине, где количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 6 237 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 1 287 141.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 18 февраля пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514) областях, Киеве (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.
В пяти регионах число новых пациентов оказалось менее ста человек: Запорожской, Кировоградской, Луганской, Херсонской и Черниговской.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:
Киев - 513 случаев;
Винницкая область - 514 случаев;
Волынская область - 163 случая;
Днепропетровская область - 205 случаев;
Донецкая область - 171 случай;
Житомирская область - 438 случаев;
Закарпатская область - 500 случаев;
Запорожская область - 88 случаев;
Ивано-Франковская область - 799 случаев;
Киевская область - 231 случай;
Кировоградская область - 31 случай;
Луганская область - 34 случая;
Львовская область - 300 случаев;
Николаевская область - 119 случаев;
Одесская область - 201 случай;
Полтавская область - 156 случаев;
Ровенская область -167 случаев;
Сумская область - 194 случая;
Тернопольская область - 215 случаев;
Харьковская область - 289 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 202 случая;
Черкасская область - 140 случаев;
Черновицкая область - 436 случаев;
Черниговская область - 87 случаев.
Напомним, Минздрав запустил сайт о вакцинации от Covid-19 в Украине, дата старта которой остается неизвестной.
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