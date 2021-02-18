В Украине, где количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 6 237 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 1 287 141.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 18 февраля пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514) областях, Киеве (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.

В пяти регионах число новых пациентов оказалось менее ста человек: Запорожской, Кировоградской, Луганской, Херсонской и Черниговской.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:

Киев - 513 случаев;

Винницкая область - 514 случаев;

Волынская область - 163 случая;

Днепропетровская область - 205 случаев;

Донецкая область - 171 случай;

Житомирская область - 438 случаев;

Закарпатская область - 500 случаев;

Запорожская область - 88 случаев;

Ивано-Франковская область - 799 случаев;

Киевская область - 231 случай;

Кировоградская область - 31 случай;

Луганская область - 34 случая;

Львовская область - 300 случаев;

Николаевская область - 119 случаев;

Одесская область - 201 случай;

Полтавская область - 156 случаев;

Ровенская область -167 случаев;

Сумская область - 194 случая;

Тернопольская область - 215 случаев;

Харьковская область - 289 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 202 случая;

Черкасская область - 140 случаев;

Черновицкая область - 436 случаев;

Черниговская область - 87 случаев.

Напомним, Минздрав запустил сайт о вакцинации от Covid-19 в Украине, дата старта которой остается неизвестной.

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