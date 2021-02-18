Мессенджер Telegram удалил крупнейший канал об эскортницах "Рынок Шкур".

Этот канал был очень популярным, на него было подписано 237 750 человек. "Рынок Шкур" публиковал информацию о девушках, которые якобы занимаются эскорт-услугами и проституцией. Часто в паблике появлялись скриншоты их переписок с мужчинами, где они оговаривали характер услуг и их стоимость, а также снимки их загранпаспортов и "снэпы" (видео в белье, чтобы заказчик мог оценить фигуру модели - Ред.).

Админы паблика утверждали, что разоблачают эскортниц, однако на самом деле часто сами зарабатывали на девушках, удаляя компромат за деньги.

Напомним, российский бизнесмен и создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что теперь в мессенджере будут блокировать проблемные каналы с личными данными и попросил авторов публичных Telegram -каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей.

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