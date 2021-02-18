Telegram удалил крупнейший канал об эскортницах "Рынок Шкур"
Мессенджер Telegram удалил крупнейший канал об эскортницах "Рынок Шкур".
Этот канал был очень популярным, на него было подписано 237 750 человек. "Рынок Шкур" публиковал информацию о девушках, которые якобы занимаются эскорт-услугами и проституцией. Часто в паблике появлялись скриншоты их переписок с мужчинами, где они оговаривали характер услуг и их стоимость, а также снимки их загранпаспортов и "снэпы" (видео в белье, чтобы заказчик мог оценить фигуру модели - Ред.).
Админы паблика утверждали, что разоблачают эскортниц, однако на самом деле часто сами зарабатывали на девушках, удаляя компромат за деньги.
Напомним, российский бизнесмен и создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что теперь в мессенджере будут блокировать проблемные каналы с личными данными и попросил авторов публичных Telegram -каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей.
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