Сегодня, 18 февраля, в Москве скончался Андрей Мягков - звезда культовых фильмов "Ирония судьбы или с легким паром" и "Служебный роман". Ему было 82 года.

"Страна" рассказывает и жизненном и творческом пути актера.

Биография Андрея Мягкова

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Москве в семье профессора. В старших классах пошел на драматический кружок, стал выступать в школьных спектаклях.

После окончания школы изначально решил пойти по стопам отца. Поступил в Ленинградский химико-технологический институт, чтобы стать химиком. Вуз Мягков успешно окончил. По распределению остался работать в там же, в Ленинграде, в Институте пластических масс.

Но химиком Мягков был недолго. В возрасте 23 лет он решил пробоваться на курсы талантливой молодежи при Школе-студии МХАТ. Его приняли, причем экзаменаторы прервали Мягкова, даже не дослушав - так сильно понравилась его выступление.

Так Мягков поступил в Школу-студию при МХАТ. Окончил ее в 1965-ом. Сразу же поступил в труппу театра "Современник". Затем почти десять лет стал работать во МХАТе им. А. П. Чехова.

Дебют в кино состоялся в 1965 году, когда Андрей Мягков получил главную роль в фильме "Похождения зубного врача". В этой комедии он сыграл молодого врача-стоматолога, который обнаруживает, что его пациенты не чувствуют боли при удалении зубов. Тогда он получил первую славу - москвичи хотят попасть к нему на лечение.

"Братья Карамазовы" (1968) - в экранизации одноименного романа Мягков сыграл младшего из братьев - 20-летнего статного, краснощекого, со светлым взором Алешу Карамазова. Это психологическая драма о судьбе, Боге и любви. Сюжет охватывает основную линию романа Федора Достоевского.

Через семь лет вышла одна из главных работ Мягкова - "Ирония судьбы или с легким паром" (1975). Там сыграл молодого и скромного хирурга-москвича Женю Лукашина, который расслабился 31 декабря с друзьями в бане и волей судьбы оказался в Ленинграде. События фильма развиваются в квартире по адресу 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12, где закоренелому холостяку с музыкальным слухом предстояло встретить свою любовь - Надежду.

В фильме "Дни Турбиных" (1976) Мягков появляется в Алексея Васильевича Турбина. Фильм повествует об интеллигентной семье офицеров, живших во время Гражданской войны зимой 1918-1919. Фильм был снят по заказу Гостелерадио СССР и ряд сцен сделаны в Киеве на Андреевском спуске, Владимирской горке, в Мариинском дворце, на Софийской площади.

Через год выходит еще один известный хит - "Служебный роман" (1977), где актер сыграл доброго и неуклюжего работника статистического управления, отца-одиночку, Анатолия Ефремовича Новосельцева. Рядовой сотрудник, которого бросила жена, жил от зарплаты до зарплаты и мечтая о повышении решил приударить за начальницей - Людмилой Прокофьевной Калугиной. Фильм вошел в золотую коллекцию советского кинематографа и сделал Мягкова известным.

В фильме "Гараж" 1979 года он сыграл простуженного и потерявшего голос сотрудника гаражного кооператива Хвостова, которого заголосовали и исключили из списков "счастливчиков". "Немой" лаборант был возмущен своеволием в правлении, поэтому уничтожил протоколы заседания и отказался становиться одним из четырёх "крайних", кто должен был лишиться гаража из-за строительства скоростной трассы.

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