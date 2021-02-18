В районе горы Гемба в Карпатах спасатели продолжают искать 40-летнего лыжника, который пропал там еще 13 февраля.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

В течение суток к поиску вблизи села Березники Свалявского района Закарпатской области привлекались 47 человек и 10 единиц техники.

"По состоянию на 07:00 18 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются. К поисковым работам в течение суток привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человека и 8 единиц техники", - сообщили спасатели.

Поисково-спасательные группы уже обследовали склоны, подножия и хребты гор Магура, Малая Гемба и Гемба. По координатам, предоставленным товарищем пропавшего, были найдены следы потерявшегося, однако из-за сильных снегопадов в горах (выпало до 0,5 м снега) установить дальнейшее продвижение заблудившегося не представляется возможным.

Напомним, двое лыжников потерялись в районе горы Гемба 13 февраля. На следующий день, 14 февраля, в Карпатах спасатели нашли только одного из двух потерявшихся в горах туристов.

Также мы писали о том, что 17 февраля спасатели предупредили туристов об угрозе схода лавин в Карпатах.