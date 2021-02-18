В четверг, 18 февраля, Верховная Рада Украины соберется на пленарное заседание. Народные депутаты заслушают генерального прокурора Ирину Венедиктову. После этого парламентарии перейдут к рассмотрению вопроса о назначении судьи Конституционного Суда Украины. Профильный комитет ВР рекомендовал назначить на эту должность адвоката "Слуги народа" Виктора Кичуна.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Нардепы также рассмотрят вопрос создания Временной следственной комиссии для расследования нарушения прав детей. На утверждении в первом чтении находится и законопроект о передаче 138 млн гривен на деятельность Центра микрохирургии глаза.

Также Рада обсудит создание Фонда гарантирования кредитов для фермерских хозяйств, а также программы поддержки для молодых фермеров.

Кроме этого парламентарии займутся "евробляхами". Нардепы рассмотрят законопроекты, благодаря которым автомобили, ввезенные в Украину до 31 декабря прошлого года включительно можно будет растаможить примерно за 1000 евро.

Ранее мы рассказывали, что Рада поддержала законопроект о работе частных детективов в Украине.

Также писали, что Рада хочет обязать Google, Facebook и Netflix платить НДС в нашей стране.