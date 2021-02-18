В российском Воронеже силовики заявили, что задержали "сторонников украинской неонацистской группы МКУ". У них изъяли холодное оружие, экстремистскую литературу, и мину времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает РИА Новости.

"ФСБ РФ во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ и СК РФ пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. В ходе обыска изъяты: экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях", - сказано в сообщении.

У одного из задержанных в гараже обнаружили предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны, его направили на экспертизу.

Уголовные дела заведены из-за возбуждения ненависти либо вражды, совершенного организованной группой, публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также из-за умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Напомним, в России застрелили вооруженного подростка, который с криками "Аллаху акбар" напал на отделение полиции.

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