Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку, сославшись на разногласия со своей командой по теме лидера оппозиции Никоя Мелия.

Об этом пишет РИА "Новости" в четверг, 18 февраля.

"Я принял решение покинуть занимаемую должность. Безусловно, я верю и хочу верить, что этот шаг будет способствовать снижению поляризации в нашей стране", - сказал Гахария.

По словам премьера, причиной такого решения стали разногласия с правящей партией по поводу суда над председателем главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия.

Днем ране суд в Тбилиси постановил арестовать депутата Ники Мелию. Данное решение суда связано с делом о попытке штурма грузинского парламента в июне 2019 года. Сегодня стало известно, что сторонники партии "Единое национальное движение", основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили не пустили в офис Ники Мелию правоохранителей, которые прибыли передать ему постановление суда об аресте. Министерство внутренних дел требует не вмешиваться.

Напомним, 31 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия". Однако лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий, отказываются признать итоги выборов и начали устанавливать палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

После этого в Грузии прошедшие в парламент оппозиционные партии объявили бойкот и отказываются от мандатов в знак протеста против фальсификации выборов. Ника Мелия заявлял, что оппозиция требует новых выборов.