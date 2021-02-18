Коболев назвал остановку строительства "Северного потока-2" вопросом жизни и смерти для Украины

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что западные страны заговорили о санкциях в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" из-за Украины. Коболев назвал достройку газопровода "вопросом жизни и смерти".

Об этом он написал в соцсети.

По его словам, пока через территорию нашей страны проходит транзит газа в западную Европу, украинская ГТС является "частью системы обороны", а изменение географии поставок навредит государству.



"Позволю себе не согласиться с господином Путиным. Северный поток-2 - это прежде всего инструмент, чтобы сделать Украину беззащитной перед российской военной агрессией. Поэтому для него этот экономически бессмысленный проект имеет вполне ощутимый геополитический смысл.

Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС является частью нашей системы обороны. Только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет намного более уязвимой перед российской агрессией.

Именно поэтому остановка "Северного потока-2" - это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет "жить с этим" и обойтись без жертв", - написал Коболев в Facebook.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы.