В Крыму отреагировали на идею Украины построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы на полуостров не поступала вода.

Об этом заявил "вице-спикер Госсовета Республики Крым" Владимир Бобков, сообщает РИА "Новости" в четверг, 18 февраля.

По его словам, планы Украины по окончательному перекрытию воды в Крым с помощью строительства дамбы являются глупостью и растратой средств. Он также напомнил, что на полуострове уже ведутся работы по укреплению водной безопасности.

"Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость. Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь ещё хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это", - сказал Бобков.

Напомним, дамбу начали строить на канале почти шесть лет назад. В июне 2015 года Кабинет министров Украины изыскал для строительства 53 млн гривен. Работы планировали завершить сначала к марту 2016 года, потом до весны 2017-го. Но дамба до сих пор остается недостроенной.

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