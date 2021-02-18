По состоянию на утро четверга, 18 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 237 человек.

Напомним, что вчера, 17 февраля, в стране было выявлено 4 286 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения выросло на 1 951 человека.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 287 141 человек. Выздоровели за последние сутки 5 225 человек (с начала эпидемии - 1 134 120 человек - Ред.).

Умерло за сутки 163 пациента (с начала эпидемии - 24 852 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 2 222 человека. Среди новых зараженных 413 детей и 276 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (799 человек), Житомирской области (438), Винницкой области (514) и Закарпатской области (500).

В Киеве выявлено 513 случаев заражений.

Ранее "Страна" приводила полный список ограничений всех зон "карантина" в Украине.

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