После того, как президент Украины Владимир Зеленский своим указом закрыл в Украине три канала Zik, NewsOne и "112 Украина" стало известно, что на их "кнопки" уже появились первые претенденты.

Так, вчера, 17 февраля у некоторых пользователей спутникового телевидения вместо заблокированного канала NewsOne в эфир вышел телеканал "Перший незалежний". Об этом сообщает "Гордон".

Новый телеканал транслируют вместо NewsOne на спутнике Astra 4A, в то же время на спутнике Astra 4.8E все три канала заблокированы, а "Перший незалежний" транслируют в тестовом режиме на отдельной частоте.

У клиентов медиасервиса Megogo заблокированных каналов нет в списке, у абонентов Triolan TV на месте этих каналов появилось уведомление о санкциях и они заблокированы. У тех, кто пользуется Т2, транслировали только Zik, но он тоже официально заблокирован.

Информационный канал "Перший незалежний" получил лицензию на спутниковое вещание в январе 2019 года. Во время заседания Нацсовета его представили как первый региональный информационный канал. Лицензиатом стало ООО "Тайм медиа". Его владелец и руководитель Роман Любицкий - генеральный директор львовской телекомпании НТА и медиахолдинга "Вголос", в прошлом он был директором телеканала Zik.

Медиахолдинг "Вголос" СМИ связывают со львовским бизнесменом, экс-нардепом от "Свободы" Игорем Кривецким.

Ранее "Страна" сообщала, что телеканал ZIK подал иск в Верховный суд по поводу указа Зеленского о запрете вещания.