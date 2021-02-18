"Акции" Трампа среди республиканцев по прежнему высоки, фото Twitter

Несмотря на все попытки вычеркнуть Дональда Трампа из большой политики, его популярность среди приверженцев Республиканской партии по прежнему остается весьма внушительной.

Об этом свидетельствуют итоги соцопроса YouGov/Economist, проведенного с 6 по 9 февраля, как передает Breitbart. Всего было опрошено 1 500 граждан США.

Как выяснилось, популярность бывшего президента Дональда Трампа среди сторонников республиканцев по-прежнему стремительно растет.

Его действия одобряют 87% членов Республиканской партии, и лишь 12% отрицательно относятся к 45-му президенту (здесь и далее, остальные опрошенные не смогли определиться с ответом - Ред.).

Вице-президент Трампа Майк Пенс также довольно популярен в партии. 78% республиканцев одобрили его работу, и 16% относятся к нему отрицательно. 

Показательно, что другие лидеры республиканцев не могут похвастаться такой поддержкой, а скорее наоборот.

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, самый влиятельный республиканец на сегодня, получил крайне низкую оценку от опрошенных.

Только 36% респондентов заявили, что относятся к нему положительно, а 51% ответили, что нет.

Добавим, что по итогам соцопроса рейтинг одобрения Конгресса США составил всего 22%. В то время как 49% заявили, что они не одобряют то, как Конгресс "выполняет свою работу".

Ранее "Страна" в материале "Трамписты говорят о своей правоте" выяснила, что означает провал импичмента Трампа и пойдет ли он на второй срок.

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