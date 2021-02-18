Несмотря на все попытки вычеркнуть Дональда Трампа из большой политики, его популярность среди приверженцев Республиканской партии по прежнему остается весьма внушительной.

Об этом свидетельствуют итоги соцопроса YouGov/Economist, проведенного с 6 по 9 февраля, как передает Breitbart. Всего было опрошено 1 500 граждан США.

Как выяснилось, популярность бывшего президента Дональда Трампа среди сторонников республиканцев по-прежнему стремительно растет.

Его действия одобряют 87% членов Республиканской партии, и лишь 12% отрицательно относятся к 45-му президенту (здесь и далее, остальные опрошенные не смогли определиться с ответом - Ред.).

Вице-президент Трампа Майк Пенс также довольно популярен в партии. 78% республиканцев одобрили его работу, и 16% относятся к нему отрицательно.

Показательно, что другие лидеры республиканцев не могут похвастаться такой поддержкой, а скорее наоборот.

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, самый влиятельный республиканец на сегодня, получил крайне низкую оценку от опрошенных.

Только 36% респондентов заявили, что относятся к нему положительно, а 51% ответили, что нет.

Добавим, что по итогам соцопроса рейтинг одобрения Конгресса США составил всего 22%. В то время как 49% заявили, что они не одобряют то, как Конгресс "выполняет свою работу".

Ранее "Страна" в материале "Трамписты говорят о своей правоте" выяснила, что означает провал импичмента Трампа и пойдет ли он на второй срок.