Коронавирус мутирует так стремительно, что его новые штаммы выявлены уже не только в США, Британии, Бразилии и ЮАР. Очередное тревожное сообщение пришло из маленькой Финляндии.

Здесь врачи-вирусологи нашли новый штамм коронавируса, который пока назвали Fin-796H.

Этот штамм, как следует из отчета финской лаборатории, отличается от британского, южноафриканского, бразильского или японского. А рекомендованные ВОЗ ПЦР-тесты просто-напросто могут его и не найти.

Об этом передает Телеграм -канал РИА "Новости".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что появившиеся после Covid-19 антитела могут не реагировать на штаммы коронавируса из ЮАР и Бразилии.

Так же мы рассказывали, что в США нашли семь мутаций коронавируса, похожих на британский штамм.