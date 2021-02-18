Сложно выявить ПЦР-тестом. В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса Fin-796H
Коронавирус мутирует так стремительно, что его новые штаммы выявлены уже не только в США, Британии, Бразилии и ЮАР. Очередное тревожное сообщение пришло из маленькой Финляндии.
Здесь врачи-вирусологи нашли новый штамм коронавируса, который пока назвали Fin-796H.
Этот штамм, как следует из отчета финской лаборатории, отличается от британского, южноафриканского, бразильского или японского. А рекомендованные ВОЗ ПЦР-тесты просто-напросто могут его и не найти.
Об этом передает Телеграм -канал РИА "Новости".
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что появившиеся после Covid-19 антитела могут не реагировать на штаммы коронавируса из ЮАР и Бразилии.
Так же мы рассказывали, что в США нашли семь мутаций коронавируса, похожих на британский штамм.
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