Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что для защиты от коронавируса нужно делать три прививки. По его мнению, в этом случае защита от новых штаммов будет надежнее.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

"Сейчас обсуждается вопрос, нужно ли нам просто получить сверхвысокий охват нынешней вакциной, или нам нужна точно такая же третья доза, или же модифицированная вакцина", - сказал Гейтс .

По его словам, все пять компаний в США, которые занимаются разработкой вакцин, не исключают появления такой модификации и возможности третьего укола для тех, кто уже получил две дозы. Основатель Microsoft добавил, что, если коронавирус не искоренить, в будущем могут потребоваться дополнительные прививки.

Сам Гейтс финансирует исследования в Южной Африке, чтобы определить, насколько эффективны вакцины AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax против обнаруженного там штамма.

"У AstraZeneca, в частности, есть проблема с этим вариантом", - признал Гейтс.

Ранее о необходимости делать вакцинацию дважды с перерывом в полгода говорил глава МОЗ Максим Степанов.

Как писала "Страна", Гейтс также объяснял, как борьба с коронавирусом поможет победить другие болезни.