Жительницу Москвы чуть сгубило ее любимое лакомство - хурма. От переедания экзотического фрукта у нее буквально склеилось содержимое желудка.

Об этом сообщает Телеграм-канал издания Baza.

Как пишет канал, 45-летняя женщина за один день съела 1,5 килограмма хурмы. А через пять дней ее с сильными болями в животе госпитализировали в больницу. Москвичке поставили диагноз "острая кишечная непроходимость" и назначили срочную операцию.

Как установили врачи, из-за большого количества вязкого фрукта содержимое желудка пациентки буквально склеилось, а диаметр кишечника вместо обычных 3-6 сантиметров расширился до 24.

По словам врачей, еще несколько дней - и кишечник несчастно просто разорвался бы. Москвичке сделали операцию, ее жизни ничего не угрожает.

Между тем британская королева начала гнать джин на хурме и мирте.

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