"Слуги народа" стали "слугами Майдана"

Верховная Рада вчера все-таки проголосовала за заявление, приуроченное к очередной годовщине Майдана. Если год назад фракция "Слуги народа" проигнорировала инициативу своих оппонентов справа – "Евросолидарности", "Батькивщины" и "Голоса", – то теперь она отдала голоса "за" почти полным составом: 200 штыков нажали зеленую кнопку, лишь один был против и еще два воздержались.

Естественно, с такими раскладами голосов для положительного результата хватило с запасом.

Отдав голоса за данное заявление, провластная фракция оказалась в роли унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Поскольку среди прочего она поддержала пункт о праве граждан на такие же "мирные протесты", какие происходили зимой 2014 года. То есть о праве строить баррикады, устраивать протесты под домами министров, стрелять в полицейских и сжигать офис правящей партии.

Однако данные нюансы – это проблема самой правящей партии. Для остальных же важен вопрос – почему "Слуга народа" так резко поменяла позицию? Почему поддержкой Майдана повязали даже депутатов, избранных на округах Юго-Востока, отрезав им возможность еще хотя бы раз избраться на этих округах?

Объяснение типа "депутаты стали сознательнее" не пройдет. Почти трем сотням депутатов было настолько плевать, за что именно они голосуют, что они даже не обратили внимания на название документа. В результате вчера, как гласит официальный сайт, парламент принял "Постановление о заявлении Верховной Рады Украины в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событиями Революции Достоинства".

Тут одно из двух: или, по версии парламента, Евромайдан начался 17 февраля 2015 года (то есть в разгар боев за Дебальцево), или у депутатов вчера было 21 ноября 2019 года.

Но, какой из этих вариантов не выбери, очевидно одно: "слуг" нагнули, и могла это сделать только Банковая. И вчерашнее голосование – это следствие изменения именно ее позиции. Вчера Владимир Зеленский официально отказался от большей половины своих избирателей, превратившись в очередного "президента Майдана". А президента всей Украины у страны снова нет.

Кабмин возрождает СЭС

Знаковое решение вчера принял Кабмин: с подачи Минздрава он проголосовал за фактическое восстановление Санитарно-эпидемической службы – то есть той самой сети санстанций, которая была ликвидирована в ходе медреформы.

То, что ликвидация СЭС была одной из самых больших глупостей "имени Супрун", стало очевидно всей стране еще прошлой весной, когда Украина столкнулась с коронавирусом. Именно тогда была возвращена должность главного санитарного врача, быстро приобретшая популярность.

Однако уже почти год с момента назначения Виктор Ляшко является "генералом без войска" – то есть главсанврачом без Санитарно-эпидемической службы. И вот теперь этот парадокс решили исправить.

Проблема только в том, что полностью исправить ошибку прошлого уже не получится. Кадры, уволенные в ходе реформы, за прошедшие с момента роспуска СЭС годы уже нашли себе другие места работы, и многих вернуть не получится (особенно если они уже за границей). Во многих местах и помещения санстанций уже используются совсем по иному назначению, и клавишами Control+Z в исходное состояние все не вернешь.

Короче говоря, СЭС придется не восстанавливать, а фактически создавать заново, – а значит, новой службе еще предстоят годы накопления опыта, который имелся у ее предшественников.

Во всей этой ситуации хотелось бы хотя бы одного: чтобы власть извлекла урок из истории с СЭС и больше не доверяла никаких реформ тем, кто готов уничтожить все, что угодно, если оно было создано в "совецькой" стране. Но в такую институциональную мудрость украинской власти, увы, не очень верится. Больше верится в то, что она еще много раз будет наступать на подобные грабли.

Почему китайской вакцине доверяет 1% украинцев?

Одна из самых резонансных новостей вчерашнего дня – результаты соцопроса Research & Branding Group по доверию украинцев к тем или иным вакцинам против коронавируса. Среди которых одна цифра просто потрясающая: китайской вакцине от компании "Синовак" (которую закупили как основную для вакцинации наших граждан) доверяет 1% украинцев.

Легче всего, конечно, объяснить огромный уровень недоверия "российской пропагандой", однако в данном случае подобное объяснение по рецепту СБУ и американского посольства не пройдет, поскольку российскому "Спутнику V" доверяют ненамного больше – 9%. А, учитывая тот факт, что наибольшее доверие у украинцев вызывает американский "Пфайзер" (23%), можно предположить, что все вышеназванные цифры – результат заокеанской пропаганды.

Но все же не стоит все валить на американцев. На самом деле такие данные социологии – это, прежде всего, результат отсутствия контрпропаганды со стороны украинской власти.

Уже едва ли не все в Украине знают, что китайская вакцина показала в Бразилии эффективность чуть выше 50%, что британско-индийская "АстраЗенека" (которая может стать второй массовой в Украине) в Европе признана бесполезной для пенсионеров, а из ЮАР ее вообще хотят отправить назад в Индию из-за низкой эффективности. Но все это – обыкновенные новости, которые идут из разных частей света. И тут важно то, как на них реагирует украинская власть.

Поскольку вакцинация сейчас является одной из топ-тем, то логично было бы, чтобы министр здравоохранения или хотя бы главсанврач прокомментировал каждую из перечисленных новостей. Чтобы нам разъяснили, что на самом деле эффективность китайской и британско-индийской вакцин намного выше, чем об этом пишут в Бразилии, ЮАР и ЕС. Или что все это правда, и теперь мы пересматриваем контракты с китайцами и британо-индийцами.

Но ничего этого нет. Был лишь один комментарий Максима Степанова о том, что украинцы не доверяют китайской вакцине, потому что все китайское считают продукцией низкого качества. Какая-то доля истины в этом, конечно, есть, но такое объяснение годится для торговцев с "Троещины" или "Барабашова". А от министра все-таки стоит ожидать чего-то посерьезнее – если, конечно, он хочет, чтобы закупленными им вакцинами кто-то привился.

СС "Галичина" – борцы за независимость?

Самая скандальная новость среды – обращение Львовского облсовета к Верховной Раде и президенту с предложением признать "борцами за независимость Украины" военнослужащих дивизии СС "Галичина".

Говоря словами Тараса Шевченко, доборолась Украина до самого края. Уж на что Владимира Вятровича не назовешь противником всех этих западноукраинских структур, но даже он совсем недавно заявил: "Галичина" – нацистская дивизия, в которую украинцев обманом завлекли, чтобы те воевали за чужие цели. А теперь Львовский облсовет предлагает признать борцами за независимость тех, кто, по признанию Вятровича, воевал за чужие интересы.

Известно, правда, то, что после разгрома "Галичины" многие ее бойцы пополнили Украинскую повстанческую армию. Однако УПА уже провозглашена "борцами за независимость" и в обновлении статуса не нуждается. А Львовский облсовет, по сути, предлагает присвоить тот же статус военнослужащим дивизии СС "Галичина", которые приняли участие в битве с Красной армией под Бродами на стороне нацистской Германии. То есть – чистых коллаборационистов.

Еще недавно подобные инициативы от официальных органов власти показались бы бредом. Но сегодня они уже никого не удивляют.

Ведь пока составленный из однопартийцев Порошенко и Тягнибока Львовский облсовет предлагает героизировать эсэсовцев, их киевские соратники предлагают запретить строить в Бабьем Яру мемориал еврейским жертвам из-за его "неукраинской концепции". После всего этого остается дождаться, когда "борцами за независимость" предложат объявить тех, кто устроил в Бабьем Яру Холокост.

Нефть уже по $64. И будет по 100?

Нефтяной рынок, похоже, окончательно преодолел прошлогодний кризис: вчера цены на нем достигли уровня января 2020 года – 64 доллара за баррель марки Brent. Однако это, похоже, не предел. Вчера же аналитики агентства JPMorgan выдали прогноз, согласно которому в недалеком будущем цены на нефть дойдут до уровня, которого не было уже семь лет, – 100 долларов за баррель.

То, что является хорошей новостью для продавцов нефтяного рынка, для его покупателей – катастрофа. И то же можно сказать о газовом рынке, поскольку его цены всегда идут параллельно.

Если вспомнить 2013 год, то тогда цены на нефть были на уровне 100-110 долларов за баррель, а цены на газ – 500 и более долларов за тысячу кубометров. Именно эта "газовая катастрофа" вынудила Януковича пойти на подписание московских соглашений в декабре 2013-го. И теперь эта катастрофа может повториться снова.

В 2013-м "преступная власть" смогла договориться о цене в 268 долларов. Однако теперь мы живем в стране, где Майдан официально является символом свободы, и договоренности домайдановских времен больше невозможны. А потому возникает вопрос: что будет делать нынешняя власть, когда мировая цена на газ достигнет 500 долларов? Ведь даже сейчас, когда рыночная цена газа немногим выше 300 долларов, для населения она уже неподъемна…

Логика подсказывает, что в такой ситуации плечо должен подставить стратегический партнер. У Януковича таким была Россия, и она цену сбросила – в обмен на "консультации по внешней политике". А готов ли нынешний стратегический партнер – Штаты – продавать Украине свой сланцевый газ по цене в два раза ниже рыночной (тем более что внешнюю политику Украина им сдала оптом)? Почему-то в такой вариант не очень верится. И остается непонятным, как будет выживать вся страна, когда газ будет по 500.