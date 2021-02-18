В Кременчуге Полтавской области полицейские прибыли на вызов о домашнем насилии и успели поймать за ногу мужчину, который до этого оскорблял сожительницу, а потом вдруг решил выпрыгнуть с седьмого этажа.

О происшествии сообщает патрульная полиция Кременчуга.

Экипаж копов прибыл на вызов о домашнем насилии. Вызывавшая патрульных женщина сказала, что сожитель ведет себя агрессивно, оскорбляет ее, и просила приехать быстрее.

Копы застали дебошира сильно пьяным. При их появлении тот с криками "Люди! Люди!" выбежал на балкон и попытался выброситься с него. Однако патрульный инспектор на лету поймал его за ноги и вместе с напарником затянул внутрь, попутно спокойно объясняя, что сейчас на него наденут наручники.

Правоохранители передали мужчину врачам. Его госпитализировали в специализированное медучреждение.

Ранее "Страна" рассказывала, как во Львове полицейский спас парня, который пытался выброситься из окна с осколком стекла во рту.

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