Двое бездомных поселились в подвале дома в Николаеве и ждут ребенка. Видео
В подвале николаевской многоэтажки поселились супруги бездомных из Херсона. Теперь они ждут ребенка.
Об этом сообщает "Общественное. Николаев".
Пара установила свои двери, утеплилась, а даже провела в подвал свет. И очевидно, что они собираются там рожать, потому что женщина на последних месяцах беременности.
Однако жители дома возмущены - говорят, что боятся такого соседства и просят городские службы выселить подвальных квартирантов.
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