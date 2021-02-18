В подвале николаевской многоэтажки поселились супруги бездомных из Херсона. Теперь они ждут ребенка.

Об этом сообщает "Общественное. Николаев".

Пара установила свои двери, утеплилась, а даже провела в подвал свет. И очевидно, что они собираются там рожать, потому что женщина на последних месяцах беременности.

Однако жители дома возмущены - говорят, что боятся такого соседства и просят городские службы выселить подвальных квартирантов.

Ранее "Страна" рассказывала, что