Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал ежемесячный рост цен на железнодорожные пассажирские перевозки на 2%. Подорожание начнется с марта - апреля.

Об этом министра заявил в эфире программы "Здоровая политика" на "Украинском радио".

"Будут ли повышаться цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки?.. Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта - апреля, по 2% в месяц до конца года. Это предусмотрено финансовым планом "Укрзализныци". Но одновременно есть возможность, если вы покупаете билет заранее - до 40% получать скидки", - сказал Криклий.

Между тем в Киевской области на две-пять гривен подорожал проезд в общественном транспорте.

Пока Криклий рассказывал о подорожании, в столице железнодорожники вышли на протест под Кабмин против массовых нарушений их трудовых прав.