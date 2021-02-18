Работника Службы безопасности Украины подозревают в убийстве 28-летнего парня.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

При этом выяснилось, что это не единственное преступление СБУшника.

Киевлянин Владимир Силиверстов умер после месяца в коме. Ему было 28 лет. Он работал на себя, устанавливал кондиционеры и ремонтировал холодильники. Два месяца назад с травмой головы попал в больницу, все это время был в коме, однако сердце не выдержало.

"Родные и друзья боятся, что дело могут замять. Ведь подозреваемый в убийстве Владимира — сотрудник службы безопасности Украины", - говорится в сюжете.

Трагедия произошла в 9-этажке на столичной Оболони. Это общежитие для правоохранителей. Здесь давно живут действующие, бывшие силовики и их дети. В тот день Евгений позвал Владимира смотреть футбол, в перерыве они вышли на лестничную клетку покурить, но это не понравилось их соседу.

"Он начинает махать молотком, Вова уклоняется, пугается, я стою с поднятыми руками. Происходит удар. Вова начинает падать с ног. Это мой друг с детства, у меня слов нет", — рассказывает Евгений Бурдельный, свидетель и товарищ погибшего.

Судмедэкспертиза показала, что парень умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Сосед задержали. Сейчас он в СИЗО. Как стало известно ТСН, мужчину зовут Константин Гончаренко. На нем есть три дела из-за домашнего насилия и пьяной езды за рулем. На время следствия Константина отстранили от работы. В этом доме он снимал жилье с женой и ребенком. В страхе держал многих жителей. Год назад он фигурировал в похожей ситуации.

В феврале 2020 года Константин топором разбил голову соседу Александру. Ему не понравилось, что тот громко разговаривает. В коридоре на стене видим следы от молотка и топора.

Мать пострадавшего Александра рассказывает, что они писали заявление в полицию, хотя ее оставили без внимания.

После этого инцидента СБУшника отправили в зону проведения ООС на шесть месяцев. Он вернулся и совершил еще одно преступление. Дело передали в Государственное бюро расследований. Однако, там ситуацию пока не комментируют.

"Место удара молотком в первые сутки не было обработано. На него вообще не обратили внимания", — отмечает товарищ погибшего Павел Меликаев.

Ранее "Страна" рассказывала, что самоубийства и насилие вошли в пятерку главных причин смерти украинцев.

Также мы писали о том, как выпивавшего с поляками украинца заподозрили в убийстве собутыльника.