Президент США Джо Байден не собирается в течение ближайших месяцев проводить личные, не онлайн, встречи с главами иностранных государств.



Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я думаю, что пройдет несколько месяцев, пока президент пригласит иностранного лидера на личную встречу здесь, в Вашингтоне", - сказала Псаки.

Она отметила, что встреча между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, анонсированная во время их телефонного разговора, вероятно, тоже состоится онлайн. "Как мы все знаем, встречаться можно по видеосвязи. Я не могу подтвердить никаких временных рамок встречи", - сказала пресс-секретарь.

Ранее мы рассказывали, что Байден назвал свое пребывание в Белом доме жизнью в "позолоченной клетке".

Также мы писали о том, что Байден прогнозирует улучшение ситуации с коронавирусом в США только к следующему Рождеству.