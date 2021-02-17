Руководство американской компании Фейсбук решило ограничить возможность публиковать и просматривать новости на территории Австралии. Это связано с новым медиакодексом, который в скором времени могут принять в стране для защиты местных медиакомпаний.

Об этом сообщается в блоге компании 17 февраля.

"Предложенный закон неверно толкует отношения между нашей платформой и авторами публикаций, которые используют ее, чтобы делиться новостным контентом. Это поставило нас перед жестким выбором: пытаться соблюдать закон, который игнорирует природу этих отношений, либо запретить новостной контент на базе наших сервисов в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем второй вариант", - сказано в сообщении администрации.

В соцсети пояснили: власти Австрали полагают, что Фейсбук выигрывает материально от публикации новостей, но фактически это играет на руку тем, кто их публикует, позволяя прибавлять подписчиков и наращивать аудиторию.

"В прошлом году Фейсбук привлек около 5,1 миллиарда бесплатных авторов к австралийским издателям и около 407 миллионов австралийских долларов", - заявили в компании.

Теперь же ситуация изменится. В соответствии с новыми правилами пользователи в Австралии утратят возможность публиковать ссылки на новостные сообщения, просматривать международные и местные новости и делиться чужими записями, содержащими новости. При этом люди во всем мире больше не смогут делиться в Фейсбук новостями австралийских изданий.

"Мы используем ряд технологий, чтобы ограничивать новостной контент, и у нас будут методы рассмотрения случаев ошибочного удаления такого контента", - объяснили в компании.

Между тем новостной контент составляет менее 4% содержимого, которое просматривают пользователи соцсети.

Что касается кодекс для медиарынка Австралии, то летом 2020 года правительство страны заявило о необходимости принять новые законы поведения, обязательные для всех игроков национального медиарынка. По мнению властей, цифровые платформы Гугл и Фейсбук стали "неизбежными торговыми партнерами для австралийских новостных ресурсов и медиакомпаний", что обеспечило им преимущество и привело к дисбалансу на рынке медиауслуг. Для устранения этого дисбаланса был разработан обязательный кодекс, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ.

Планируется, что кодекс будет регулировать сферу обмена данными, условия модерирования новостей и формирования рейтингов, а также порядок монетизации и совместного использования доходов от публикации новостей. Будут установлены механизмы разрешения споров между субъектами рынка и наказания за неисполнение договоров.

Комитет по экономическому законодательству Сената Австралии 12 февраля передал медиакодекс в федеральный парламент страны, рекомендовав принять его без изменений. Планировалось, что рассмотрение законопроекта начнется 16 февраля, однако главный казначей страны Джош Фрайденберг сообщил, что оно состоится немного позднее, поскольку "правительство согласилось внести некоторые технические поправки после переговоров с главами Фейсбук и Гугл".

Ранее "Страна" сообщала, что Фейсбук планирует создать аналог Clubhouse.

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