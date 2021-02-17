Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск захотел создать криптовалюту Марскоин (MarsCoin).

Он написал об этом в Twitter.

Ранее Маск пообещал поддержать владельцев криптовалюты Dogecoin при ее продаже. В комментариях под этой записью пользователи предложили создать ему собственный "Илонкоин" и сделать его "валютой Земли".

При этом Маску предложили назвать ее Марскоином. "Это определенно будет Марскоин!", — ответил он.

Криптовалюта, созданная 2013 году в честь интернет-мема Doge с собакой породы шиба-ину, на фоне этих сообщений подешевела на 14% в понедельник, до 5,6 цента, по данным CoinMarketCap. В прошлый понедельник Dogecoin достиг исторического максимума на уровне 8,4 цента по сравнению с примерно 1 центом в начале года.

Ранее "Страна" рассказывала, что Илон Маск пригласил Путина на разговор в новую соцсеть.

Также мы писали о том, что Маск лишь за одну неделю разбогател на 11,5 млрд долларов.