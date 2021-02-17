Министр здравоохранения Максим Степанов назвал препарат, с которого Украина начнет вакцинацию от COVID-19. Это будет продукт компании AstraZeneca, произведенный в Индии.

Об этом чиновник сообщил в эфире ток-шоу Василия Голованова на телеканала "Украина 24".

"Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компании AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Индия)", - сказал Степанов.

Он добавил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину до конца недели.

"До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии, фрахт самолета и прочее", - пояснил он.

Он напомнил, что вопросами логистики занимается британское закупочное агентство Crown Agents, однако Минздрав находится на постоянной связи с производителем вакцины Serum Institute.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно об индийских вакцинах, которыми собираются прививать украинцев.

Также мы писали, что несмотря на провал старта вакцинации от коронавируса, глава МОЗ уже заговорил о второй волне прививок.