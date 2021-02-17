Украина и Германия занимаются упрощением процедуры легального въезда и трудоустройства в ФРГ для украинских трудовых мигрантов.

Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время виртуальной встречи с украинцами 17 февраля, которая транслировалась в Фейсбуке немецкого посольства.

"Мы все очень зависимы от дальнейшего течения пандемии. Мои коллеги здесь и в Германии интенсивно работают над тем, чтобы трудовые мигранты могли поехать в Германию, например, работать на фермах, собирать фрукты, клубнику", - сказала Фельдгузен.

Она добавила, что тема трудовой миграции год назад была очень сложной, поскольку безвизовый режим позволял находиться в странах Евросоюза, включая ФРГ, до 90 дней. В то же время дипломат напомнила, что для легальных трудовых мигрантов существуют специальные правила, например, возможность стажировки в Германии в рамках обучения в украинских учебных заведениях по специальностям, связанным с сельским хозяйством.

"Мы об этом даже не знали до пандемии. Сейчас нам надо найти другую легальную базу, чтобы эти люди могли законно въехать в Германию и там работать. Мы уже здесь в контакте со всеми учреждениями, которые этим занимаются, и, надеюсь, что в этом году будет меньше хаоса, чем год назад", - резюмировала Фельдгузен.

Ранее посол заявляла, что из-за коронавируса безвизовый режим между Украиной и странами Европейского Союза, в частности Германии, не восстановится еще в течение нескольких месяцев.

Осенью Фельдгузен прогнозировала восстановление безвизового режима для украинцев летом 2021 года.