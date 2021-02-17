Несмотря на то, что в Украине так и не началась в обещанную дату 15 февраля вакцинация от коронавируса, министр здравоохранения Максим Степанов уже заговорил о второй прививочной кампании.

По его словам, через полгода после проведения первой кампании может понадобиться еще одна.

Об этом чиновник сказал 17 февраля в эфире ток-шоу Василия Голованова на телеканале "Украина 24".

"Важно не столько, когда будет сделана первая прививка. Важно, что нужно очень быстро провести всю вакцинальную кампанию первой волны, потому что COVID-19 в ближайшее время никуда не денется. И после того как будет сделана первая прививка, примерно через полгода – девять месяцев нужно будет сделать вторую вакцинацию. Я имею в виду, второй раз вакцинировать, чтобы не заболеть", - сказал Степанов.

Между тем Минздрав уже запустил и сайт о вакцинации, дата старта которой остается неизвестной.

Как писала "Страна", из-за провала вакцинации оппозиция требует отставки главы МОЗ.