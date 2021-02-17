Бывший президент Украины Виктор Янукович прокомментировал принятие Верховной Радой постановление о "революции достоинства".

Комментарий экс-главы государства опубликовал в Фейсбуке его адвокат Виталий Сердюк.

"Страна" полностью приводит этот документ.

Дорогие соотечественники!

Верховная Рада сегодня приняла постановление о так называемой "революции достоинства", в реальности – вооруженном государственном перевороте 2014 года. Это сомнительное решение вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных.

Майдан называется "ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы". С учетом событий последних 7 лет в истории Украины, подобная формулировка звучит издевательски.

Так что же построено в стране за это время? Государство, где более половины населения живет за чертой бедности, из которого в поисках лучшей жизни за рубеж выехали более 10 миллионов граждан, где люди не чувствуют себя в безопасности, где царит беззаконие, где за инакомыслие преследуют или убивают, а преступники разгуливают на свободе или даже находятся во власти.

О какой национальной идее "свободы" может идти речь, если иностранцы диктуют украинской власти свои условия: какими должны быть суды, кто должен быть министром или генпрокурором, кого уволить, а кого назначить, сколько закрыть больниц и школ, повышать или не повышать тарифы.

Спустя 7 лет Майдан продолжает разделять нашу страну. Действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение нашего государства. Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране. По-прежнему радикалы имеют монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными, продолжают быть нормой жизни. При этом экономика Украины разрушена, народ ввергнут в нищету и уныние. Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова – те базовые принципы демократии, которые были лозунгами "революции".

Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе, большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно Майдан, а точнее его лидеры Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в "новой" Украине. С несогласным Донбассом выбрали язык оружия – Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе. Именно пришедшие на крови Майдана к власти подонки, уже почувствовавшие там вкус крови и безнаказанности, направили против своего народа тяжелую артиллерию, установки залпового огня, танки и боевую авиацию. Трагический итог этого – десятки тысяч жертв и миллионы сломанных судеб.

До тех пор, пока в Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному национальному примирению. Для этого истинные виновники трагедии 2013-2014 гг. должны понести самое суровое наказание.

Ранее "Страна" подробно разбирала, что говорится в постановлении Рады о "великом Майдане".

Мы также обращали внимание на интересную подробность: Порошенко и Вятрович не голосовали за признание Майдана "ключевым моментом формирования Украины".