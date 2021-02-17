Киевская областная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения к самоубийству семиклассниц, которые вчера отравились таблетками в Боярке.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры на своем сайте.

"Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры начали процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства несовершеннолетних (ч.3 ст.120 УК Украины)", - заявил в пресс-центре.

По данным следствия, две ученицы седьмого класса одной из гимназий г. Боярка увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать.

"На перемене девушки приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждый по 40 таблеток в помещении школы. Семиклассниц в бессознательном состоянии обнаружили ученики старших классов. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, состояние ее 12-летней подруги, по словам медиков, средней тяжести", - рассказали в прокуратуре.

По их данным, предварительной причиной смерти несовершеннолетней является отравление большим количеством препарата "Дротаверин", что привело к остановке сердца, вследствие резкого падения артериального давления.

В данный момент расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств трагического события. Указанное производство находится на особом контроле Киевской областной прокуратуры.

Напомним, что вчера, 16 февраля, две школьницы академического лицея "Гармония", который находится в Боярке, Киевской области, приняли большое количество медпрепарата "Дротаверин", в результате одна из них скончалась, а вторая попала в больницу с отравлением.

Также "Страна" сообщала, что школьницы из Боярки нашли рецепт самоубийства в сети TikTok. В Офисе генпрокурора считают, что девушки не были склонны к самоубийству.

К тому же подобный случай произошел в Умани. Там восьмиклассницы отравились теми же таблетками, что и школьницы в Боярке.