В среду, 17 февраля, страны Ближнего Востока накрыли снегопады. В Сирии, Ливане, Иордании и Израиле из-за снега произошли перебои с дорожным движением, что вызвало трудности с продолжением кампании по вакцинации от коронавируса и перенос экзаменов в некоторых университетах.

Об этом сообщает агентство Associated Рress.

Впервые за многие годы снег выпал в Марджаюне на юге Ливана и в Аль-Байде на северо-востоке Ливии.

Ураганные ветры вывели из строя подачу электричества на обширных территориях Ливана, вынудив многих ливанцев, которые уже привыкли к отключениям электроэнергии, включить генераторы. Национальное информационное агентство сообщило, что спасатели вытащили четырех автомобилистов из их засыпанных снегом автомобилей.

Первый снег этой зимой выпал в сирийской столице, Дамаске. Однако он не помешал проведению футбольного турнира Премьер-лиги: армейский спортивный клуб и "Аль-Карама" встретились, несмотря покрывший поле белый ковер.

По данным официального государственного информационного агентства SANA, в горах сирийской провинции Свейда высота снежного покрова составила 15 см. Дороги в некоторых провинциях оказались заблокированы. В центральной провинции Хама автомобили буксовали по льду, что нарушало движение транспорта.

Университет Дамаска отменил запланированные на среду и четверг экзамены во всех своих филиалах по всей Сирии из-за экстремальных погодных условий.

На соседний Ливан вечером во вторник обрушился шторм Джойс. Скорость ветра достигла 85-100 км/ч. Ожидается, что в четверг шторм усилится.

Шторм принес проливные дожди, резкое падение температуры и самый сильный снегопад в Ливане в этом году. По данным метеорологов, снег покроет районы на высоте до 400 метров. Около десятка дорог в восточном и северном Ливане были закрыты для движения из-за снега.

Израильская метеорологическая служба прогнозирует сильные грозы и низкие температуры на большей части территории страны, выпадение снега на больших высотах, в том числе в Иерусалиме. В среду вечером израильская полиция закрыла главную дорогу между Тель-Авивом и Иерусалимом из-за снега.

Сильный снегопад накрыл аннексированные Израилем Голанские высоты недалеко от границы с Сирией.

В Иордании вакцинация от COVID-19 была приостановлена ​​из-за суровых погодных условий. Школы и университеты также откладывают занятия. В горах Аджлуна на севере Иордании толщина выпавшего снега достигла 20 см.

Сейчас ожидается сильный снегопад в столице страны Аммане.

В Ливии снег покрыл горы на северо-востоке страны, а также леса и дороги в некоторых других районах страны.

Жители района Джебель-эль-Ахдар на крайнем северо-востоке Ливии вывели своих детей повеселиться: одни лепили снеговиков, а другие устраивали битвы в снежки.

Ранее "Страна" сообщала, что впервые за 25 лет замерзло Балтийское море. Туристы едут смотреть на это редкое явление.

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