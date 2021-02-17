В Таиланде королева Сутхида появилась на публике после продолжительного отсутствия, которое породило слухи о ее опале.

Об этом сообщает издание Daily Star.

В частности, судьба королевы прояснилась благодаря фотографиям с королевского мероприятия в честь Нового года по китайскому календарю, который праздновался в пятницу, 12 февраля. На них, помимо ее супруга, короля Махи Вачиралонгкорна Рамы X, присутствует и она.

На исчезновение королевы обратили внимание в начале февраля. К тому времени о ней не было слышно более месяца. Сторонники Сутхиды опасались, что она попала в опалу после скандала с утечкой интимных фото фаворитки короля Сининат, которая считалась ее давней соперницей.

Также из-за конфликта c королевой на время исчезала сама Сининат. Лишь спустя много месяцев стало известно, что ее бросили в женскую тюрьму Лат Яо. В сентябре 2020 года Сининат была освобождена, а ее влияние при дворе стало расти.

Мы сообщали, что в январе король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама X объявил второй королевой свою фаворитку Сининат Вонгваджирапакди. 68-летний Маха организовал церемонию для Сининат в ее 36-й день рождения.

Также напомним, что Сутхида - четвертая жена 68-летнего короля, бывшая стюардесса и глава его личной охраны. Брак был заключен в мае 2019 года. Ранее Маха был женат на своей двоюродной сестре Мом Луанг Соамсавали Китиякара, актрисе Ювадхиде Полпрасет и простолюдинке Срирасми Акхарапхонгпричу.