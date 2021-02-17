Представители Чернобыльского заповедника рассказали, что зима является вызовом для существования представителей фауны.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского заповедника на своей странице в Facebook.

"Зимний период в жизни животных резко отличается от других сезонов года. Снижение температуры, короткий световой день, снежный покров, отсутствие зеленой биомассы - все это является вызовом для существования представителей фауны", - говорится в сообщении.

В частности, часть птиц мигрирует в теплые края. Насекомые, амфибии и рептилии входят в состояние оцепенения. Медведь, енотовидная собака и барсук впадают в зимнюю спячку. А вот копытные переживают зиму активно.

"Зимой на территории Чернобыльского заповедника чаще всего можно встретить оленя обычного. Обычно сотрудники фиксируют стада, размер которых варьируется от 3-4 до 10-15 особей. Основу их рациона питания составляют побеги кустов и деревьев. Ветровалы и бобровые "лесосеки" также являются источником веточного корма. Настоящий деликатес в это время для копытных - зеленая омела", - сообщили представители заповедника.

По их данным, снег является фактором снижения мобильности: скорость передвижения и расстояния существенно уменьшаются. Для оленей критическая глубина снега составляет 40-50 см. В эти дни в разных частях заповедника она составляла от 20 до 40 см (36 см - на метеостанции "Чернобыль").

В то же время животные активно используют ландшафт для защиты от холода: во время ветра и снегопада отходят к лесным массивам, в солнечные дни выходят на открытые залежи.

Напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали, как и где олени добывают минеральные вещества. Там рассказали, что минеральные вещества (кальций, натрий, фосфор) нужны всем животным. Особенно много их нужно для развития рогов и роста костей.

Также мы сообщали, что в заповеднике у Чернобыльской АЭС показали фото серых куропаток, чей враг - снежная зима.