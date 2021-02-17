Посольство США одобрило "честные и прозрачные" выборы председателя набсовета НОТУ
Посольство США в Украине поприветствовало выборы председателя и секретаря наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Ведомство назвало выборы честными и прозрачными.
Реакция американских дипломатов опубликована в Твиттере посольства вечером 17 февраля.
"Мы приветствуем честные и прозрачные вчерашние выборы новых председателя и секретаря наблюдательного совета НОТУ "Общественное". Независимый вещатель обеспечивает общественный контроль за действиями власти, противодействует дезинформации и способствует здоровым демократическим дискуссиям", - сказано в записи микроблога.
Как писала "Страна", 16 февраля, путем голосования Светлану Остапу переизбрали председателем Наблюдательного совета НОТУ второго созыва. Ее кандидатуру поддержали 9 членов наблюдательного совета НОТУ. Остапа - выходец из организации "Детектор-медиа", которое запомнилось поддержкой гонений на СМИ во времена Порошенко.
Мы также сообщали, что в ближайшие месяцы должна решиться судьба руководителя НОТУ Зураба Аласании, чьи полномочия заканчиваются 13 мая.